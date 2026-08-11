Hensoldt verdoppelt Auftragseingang im ersten Halbjahr

Hensoldt (DE000HAG0005) profitiert immer stärker von Europas steigenden Verteidigungsausgaben. Der Auftragseingang des Radar- und Optronik-Spezialisten verdoppelte sich im ersten Halbjahr auf 2,81 Mrd. Euro. Damit wuchs der Auftragsbestand um 47 Prozent auf den Rekordwert von 10,36 Mrd. Euro. Zu den Bestellungen gehörten Eurofighter- und TRML-4D-Radare sowie Optronik für die Schützenpanzer Puma und Schakal. Auch operativ legte Hensoldt deutlich zu: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 1,17 Mrd. Euro, das bereinigte EBITDA mit 29 Prozent noch stärker auf 137 Mio. Euro. Die Marge verbesserte sich von 11,3 auf 11,8 Prozent. Der bereinigte freie Cashflow blieb mit minus 136 Millionen Euro negativ, verbesserte sich aber gegenüber dem Vorjahr. Trotz des Wegfalls des F126-Fregattenprogramms bestätigte Hensoldt die Jahresziele. Erwartet werden rund 2,75 Mrd. Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5 bis 19 Prozent.

Beim Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB6MLE4 zum Preis von 74,60 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 10,40 Euro oder 22,2 Prozent p.a., sofern der Kurs am 19.3.27 oberhalb des Caps von 85 Euro liegt. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 31,2 Prozent Puffer (März)

Die maximale Rendite des Bonus-Zertifikats der HSBC mit Cap 100 Euro (DE000HM44NW0) beträgt beim Preis von 87,75 Euro genau 12,25 Euro oder 23,8 Prozent p.a., sofern die Aktie bis zum 19.3.26 niemals auf oder unter die Barriere bei 62 Euro fällt. Attraktiv: Abgeld von 2,7 Prozent. Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 19 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU7XR85) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 19 Prozent p.a., was durch den Einstiegskurs zu pari auch der effektiven Rendite p.a. entspricht, sofern die Aktie von Hensoldt am 18.6.27 auf oder über dem Basispreis von 85 Euro schließt; andernfalls gibt’s 11 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 85 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Hensoldt profitiert weiter vom europäischen Rüstungsboom: Rekordaufträge sorgen für hohe Planungssicherheit, während Umsatz und Ergebnis überproportional wachsen. Risiken sind politischer Natur und ergeben sich aus der Umsetzung des Auftragsbergs. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung Top-Renditen mit Sicherheitspuffer erzielen will, könnte zu Zertifikaten greifen.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt Aktien oder von Anlageprodukten auf Hensoldt Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de