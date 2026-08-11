JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten angesichts bereits bekannter Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Salzgitter dürfte in besonderem Maße von protektionistischeren EU-Stahlquoten, höheren EU-Stahlpreisen und den deutschen Infrastrukturausgaben ab 2027 profitieren./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 51,10EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cole Hathorn
Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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