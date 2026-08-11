JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten angesichts bereits bekannter Eckdaten keine Überraschungen geboten, schrieb Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Salzgitter dürfte in besonderem Maße von protektionistischeren EU-Stahlquoten, höheren EU-Stahlpreisen und den deutschen Infrastrukturausgaben ab 2027 profitieren./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 51,10EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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