Eli Lilly: Jetzt kommt die Abnehmpille nach Europa

Damit ist Großbritannien das erste Land in Europa, das Foundayo für beide Indikationen gleichzeitig genehmigt hat. Novo Nordisk will seine Wegovy-Pille zur Gewichtsreduktion ab September in Deutschland verkaufen.

Eli Lilly hat für seine Abnehmtablette Foundayo in Großbritannien die regulatorische Freigabe erhalten. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA erteilte am Montag die Zulassung für die einmal täglich einzunehmende GLP-1-Pille, und zwar sowohl zur Gewichtskontrolle als auch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Über das nationalen Gesundheitssystem NHS wird das Medikament vorerst nicht verfügbar sein, wie die MHRA mitteilte. Der Markteintritt soll dennoch rasch erfolgen: Lilly will Foundayo noch im August über private Verschreibungen in Großbritannien einführen.

Beim Preis will sich das Unternehmen nach eigenen Angaben unterhalb des hauseigenen Injektionsmittels Mounjaro einordnen, das im UK-Privatmarkt mit 330 Britischen Pfund pro Monatspackung gelistet ist. Konkrete Zahlen nannte ein Lilly-Sprecher gegenüber Reuters jedoch nicht.

Die Zulassung fällt in eine Phase wachsender Konkurrenz zwischen Lilly und Novo Nordisk. Erst im Juni erhielt der dänische Rivale das britische Okay für seine Wegovy-Pille als zweite GLP-1-Tablette überhaupt auf dem britischen Markt.

Im Unterschied zu Novo Nordisks Produkt, das auf nüchternen Magen mit einem Glas Wasser eingenommen werden muss und danach eine 30-minütige Wartezeit vor weiteren Mahlzeiten oder Medikamenten erfordert, hat Foundayo bei der Einnahme keine derartigen Einschränkungen.

In der EU läuft die Prüfung von Foundayo noch. Novo Nordisks Wegovy-Pille hat dort bereits eine positive Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA erhalten, eine finale Entscheidung der EU-Kommission steht aber aus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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