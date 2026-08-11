Zulassung in Großbritannien da
Eli Lilly: Jetzt kommt die Abnehmpille nach Europa
Eli Lilly erhält in Großbritannien als erstem europäischen Land die Zulassung für seine Abnehmtablette Foundayo, sowohl gegen Übergewicht als auch Typ-2-Diabetes. Der Verkauf startet noch im August.
- UK genehmigt Foundayo bei Übergewicht und Diabetes
- Privater Verkaufsstart ist noch im August geplant
- EU-Prüfung läuft trotz wachsender Konkurrenz weiter
- Report: Achtung, Korrektur!
Eli Lilly hat für seine Abnehmtablette Foundayo in Großbritannien die regulatorische Freigabe erhalten. Die britische Arzneimittelbehörde MHRA erteilte am Montag die Zulassung für die einmal täglich einzunehmende GLP-1-Pille, und zwar sowohl zur Gewichtskontrolle als auch zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.
Damit ist Großbritannien das erste Land in Europa, das Foundayo für beide Indikationen gleichzeitig genehmigt hat. Novo Nordisk will seine Wegovy-Pille zur Gewichtsreduktion ab September in Deutschland verkaufen.
Über das nationalen Gesundheitssystem NHS wird das Medikament vorerst nicht verfügbar sein, wie die MHRA mitteilte. Der Markteintritt soll dennoch rasch erfolgen: Lilly will Foundayo noch im August über private Verschreibungen in Großbritannien einführen.
Beim Preis will sich das Unternehmen nach eigenen Angaben unterhalb des hauseigenen Injektionsmittels Mounjaro einordnen, das im UK-Privatmarkt mit 330 Britischen Pfund pro Monatspackung gelistet ist. Konkrete Zahlen nannte ein Lilly-Sprecher gegenüber Reuters jedoch nicht.
Die Zulassung fällt in eine Phase wachsender Konkurrenz zwischen Lilly und Novo Nordisk. Erst im Juni erhielt der dänische Rivale das britische Okay für seine Wegovy-Pille als zweite GLP-1-Tablette überhaupt auf dem britischen Markt.
Im Unterschied zu Novo Nordisks Produkt, das auf nüchternen Magen mit einem Glas Wasser eingenommen werden muss und danach eine 30-minütige Wartezeit vor weiteren Mahlzeiten oder Medikamenten erfordert, hat Foundayo bei der Einnahme keine derartigen Einschränkungen.
In der EU läuft die Prüfung von Foundayo noch. Novo Nordisks Wegovy-Pille hat dort bereits eine positive Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA erhalten, eine finale Entscheidung der EU-Kommission steht aber aus.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion