BERNSTEIN RESEARCH stuft CTS EVENTIM auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 57,65EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
Kursziel alt: 94
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 94
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