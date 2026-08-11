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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 20 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Iberdrola auf Sector Perform
    • Iberdrolas Kursziel bleibt unverändert bei 20 Euro
    • Konsens unterschätzt Normalisierung von Strompreisen
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 20 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 20,59 auf Tradegate (11. August 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 137,53 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/-2,96 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00, was einem Rückgang von -2,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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