RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 20 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 20,59 auf Tradegate (11. August 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 137,53 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -12,66 %/-2,96 % bedeutet.