BARCLAYS stuft Gea Group auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die gute Auftragsdynamik dürfte sich trotz höherer Vergleichszahlen im zweiten Halbjahr fortsetzen, während das Betriebsergebnis am oberen Ende der Jahreszielspanne liegen sollte, schrieb Timothy Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den jüngsten Quartalszahlen des Anlagenbauers. Die Profitabilität werde sich voraussichtlich behaupten und die solide Liquiditätslage biete Rückhalt für das neue Aktienrückkaufprogramm./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 64,40EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Lee
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: neutral
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