adidas Aktie unter Verkaufsdruck - 11.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Sie fällt um -2,19 % auf 163,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,30 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +4,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,48 %. Im Jahr 2026 gab es für adidas bisher ein Minus von -1,42 %.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,29 % 1 Monat -7,48 % 3 Monate +13,30 % 1 Jahr -1,36 %

Informationen zur adidas Aktie

Stand: 11.08.2026, 11:48 Uhr

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,40 Mrd. € wert.

Die großen deutschen Sportartikelhersteller kämpfen jeder für sich in einem zunehmend schwierigen Konsumumfeld um Marktanteile, Margen und die Gunst der Käufer und Investoren. Während das eine Unternehmen mit den drei Streifen aus Herzogenaurach …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. PUMA notiert im Minus, mit -0,74 %. Uber Technologies notiert im Minus, mit -0,19 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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