Alibaba Group - Aktie zeigt Schwäche - 11.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Alibaba Group Aktie. Mit einer Performance von -2,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,24 %, geht es heute bei der Alibaba Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,14 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -0,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alibaba Group -14,46 % verloren.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat +11,87 % 3 Monate -4,14 % 1 Jahr +7,75 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 11.08.2026, 11:49 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,93 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,93 %. Tencent notiert im Minus, mit -2,23 %. Sea (A) notiert im Plus, mit +2,11 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -0,99 %

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.