🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    ANALYSE-FLASH

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Renk mit Overweight und 60 Euro ein
    • Renk ist Weltmarktführer für Militärgetriebe
    • Auftragsbestand und Service sichern Wachstum bis 2030
    ANALYSE-FLASH - Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt werden, schrieb Afonso Osorio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der feste Auftragsbestand entspreche etwa dem Dreifachen des Umsatzes. Der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2030 sei glaubwürdig und das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft dürfte den Gewinnzyklus über das Jahr 2030 hinaus verlängern./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:57 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RENK Group!
    Long
    47,97€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53,72€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    RENK Group

    -1,68 %
    +3,26 %
    +18,23 %
    +4,32 %
    -16,14 %
    +204,10 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
    RENK Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 49,67 auf Tradegate (11. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +20,68 %/+50,84 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was eine Steigerung von +20,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RENK Group - RENK73 - DE000RENK730

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RENK Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     