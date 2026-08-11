ANALYSE-FLASH
Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro
- Barclays stuft Renk mit Overweight und 60 Euro ein
- Renk ist Weltmarktführer für Militärgetriebe
- Auftragsbestand und Service sichern Wachstum bis 2030
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt werden, schrieb Afonso Osorio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der feste Auftragsbestand entspreche etwa dem Dreifachen des Umsatzes. Der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2030 sei glaubwürdig und das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft dürfte den Gewinnzyklus über das Jahr 2030 hinaus verlängern./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:57 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 49,67 auf Tradegate (11. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,23 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 4,99 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +20,68 %/+50,84 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 60 Euro
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Der wirtschaftliche Nutzen für Renk ergibt sich aus zwei zentralen Entwicklungen:
1. Renk ist strategischer Partner des Hauptauftragnehmers TKMS
Kanada hat sich entschieden, bis zu zwölf U-Boote des Typs 212CD zu bestellen, die von der deutschen Werft thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gebaut werden.
Renk gilt in Europa als quasi-monopolistischer und führender Anbieter von hochkomplexen Getrieben und Antriebskomponenten für die Marine.
Als langjähriger und enger Zulieferer von TKMS profitiert Renk automatisch, wenn TKMS Großaufträge dieser Größenordnung (das Gesamtvolumen des kanadischen CPSP-Programms liegt bei bis zu 60 Milliarden Euro) an Land zieht.
2. Der clevere Timing-Zukauf: David Brown Defence
Nur wenige Tage vor der kanadischen Entscheidung hat Renk für rund 250 Millionen US-Dollar den britischen U-Boot-Getriebespezialisten David Brown Defence übernommen.
Der strategische Vorteil: Durch diesen Zukauf sichert sich Renk direkten Zugang zu den Beschaffungsprogrammen der sogenannten „Five Eyes“-Staaten (USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland). David Brown Defence verfügt bereits über etablierte Lieferketten und Wartungsverträge in Kanada.
Fazit für Renk
Bisher war Renk vor allem für Getriebe von Landsystemen (wie dem Kampfpanzer Leopard 2) bekannt. Durch den U-Boot-Deal Kanadas und die zeitgleiche Expansion im Marine-Segment sichert sich das Unternehmen:
Langfristige Planbarkeit: U-Boot-Programme laufen über Jahrzehnte.
Lukratives Aftermarket-Geschäft: Neben der Erstausstattung verdient Renk in den kommenden Jahrzehnten massiv an der Wartung, den Ersatzteilen und dem Service für die kanadische Flotte.
Renk profitiert von KNDS-Börsengang und meldet Rekord-Auftragseingang im ersten Quartal 2026 - Dividende soll von 0,580 auf 0,723 Euro je Aktie steigen
Starke Quartalszahlen untermauern Erholung
Renk hat das erste Quartal 2026 mit deutlichen Fortschritten abgeschlossen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,01 auf 0,15 Euro. Der Umsatz legte um 4,03 Prozent auf 283,61 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang erreichte mit 582,3 Millionen Euro den höchsten Wert für ein erstes Quartal in der Unternehmensgeschichte – ein Plus von 6 Prozent. Der Gesamtauftragsbestand wuchs auf 6,9 Milliarden Euro.
RENK – Der globale Champion wird zum deutschen Schnäppchenpreis verprügelt? Ein Realitätscheck!
Mal ganz ehrlich: Was wir heute bei Renk gesehen haben, ist der „Witz des jahrhunderts “. Während drüben im Nasdaq Buden mit dem 200-fachen Gewinn bewertet werden, schmeißen hier einige bei einem KGV von unter 30 die Nerven weg, nur weil ein Analyst der Bank of America (BofA) sein Ziel mal eben auf 62,50 € „senkt“?
Merkt ihr eigentlich, wie billigu zu das ist? Das ist das klassische Spiel: Das Kursziel wird minimal nach unten korrigiert, das Rating bleibt aber auf „Buy“. Warum? Um die zittrigen Hände abzuschütteln, damit die Großen unten wieder einsammeln können. Das ist gezieltes Drücken für den Wiedereinstieg!
(Quelle: BofA Analyse vom 26.03.2026 via finanzen.net)
Hier mal die Fakten, die in den meisten „Heul-Berichten“ komplett untergehen:
1. Das „Zoll-Märchen“ & Der USA-Turbo 🇺🇸
Alle zittern vor Trumps 15 % Zoll. Aber habt ihr euch mal angeschaut, was Renk macht? Die sitzen nicht in Augsburg und warten auf Post aus Washington.
• RENK America baut direkt in Michigan! Die haben allein im März 2026 einen 57 Mio. $ Auftrag der U.S. Army für AVDS-Triebwerke eingesackt. (Quelle: RENK Pressemitteilungen)
• Die investieren gerade 150 Mio. $ vor Ort. Warum? Um „Local Hero“ zu sein. Wer in den USA produziert, zahlt keinen Importzoll. Renk ist Systemlieferant für den Bradley und den neuen AMPV. Das ist US-Wachstum pur! (Quelle: InvestmentWeek Bericht zur US-Offensive)
2. Indien: Der schlafende Riese liefert 🇮🇳
In Deutschland wird über Rezession gejammert, aber Renk hat im Juli 2025 eine gigantische neue Fabrik in Indien eröffnet.
• Dort wird für den gesamten indopazifischen Raum produziert (Shoolagiri). Indien modernisiert seine Armee massiv und Renk ist bei den Getrieben für Schiffe und Panzer (Arjun-Nachfolger) ganz vorne dabei. Das läuft völlig losgelöst vom deutschen DAX-Sumpf! (Quelle: ESUT Meldung zur Werkseröffnung)
3. Die nackten Zahlen (Realität vs. Panik) 📊
• Auftragsbestand: Rekordhoch von 6,68 Mrd. €! Das ist Arbeit für die nächsten 4-5 Jahre. (Quelle: RENK Investor Relations)
• KGV: Durch den heutigen Absturz auf ~48 € liegen wir bei einem KGV von etwa 28. Global werden Rüstungswerte mit 35-40 bewertet.
• Dividende: Am 10. Juni 2026 gibt’s 0,58 € – eine Steigerung um 38 %! (Quelle: Dividenden-Meldung via boerse.de)
Fazit:
Was wir heute sehen, ist klassisches „Abputzen“ vor dem Wochenende. Die Leerverkäufer drücken den Kurs unter 50 €, lösen eure Stopp-Loss aus und sammeln unten billig ein. Und am Montag, wenn die „rosige Welt“ zurückkehrt, schauen alle wieder dumm aus der Wäsche, wenn die Bots die Aktie zurückkaufen müssen.
Wer bei diesem Auftragsbestand und dem globalen Footprint (USA/Indien) bei 48 € verkauft, hat die Story nicht verstanden. Ich schnappe jedenfalls nach!
Dies ist keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung!!
Analyse-Basis & Quellen:
Fernando S. in Zusammenarbeit mit „Computer“ (KI-gestützte Tiefensuche in Echtzeit & Sentiment-Analyse).