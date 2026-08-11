JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. David Hayes attestierte dem Konsumgüterkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine außergewöhnliche Entwicklung des Absatzvolumens und des Produktmixes im zweiten Quartal. Die Frage sei aber, ob dahinter ein Reifeprozess steckt oder nur Sondereffekte, schrieb er./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 53,86EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 38

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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