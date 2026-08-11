JEFFERIES stuft OHB SE auf 'Buy'
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB in einem Rückblick auf das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Resultate seien für das Weltraumunternehmen ein negativer Kurstreiber gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie geht aber von einer Umsatzbeschleunigung und einem schwungvollen Auftragseingang aus. Im Verteidigungsbereich sieht die Expertin erst 2027 die größten Chancen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 235EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: OHB SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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