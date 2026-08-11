Jabil Aktie überzeugt mit Kursplus - 11.08.2026

Die Jabil Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,85 % auf 301,45€ zulegen. Das sind +8,35 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jabil Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 301,45€, mit einem Plus von +2,85 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Jabil konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,39 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um +5,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jabil +52,04 % gewonnen.

Während Jabil heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,05 %. Damit gehört Jabil heute zu den auffälligeren Werten.

Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,58 % 1 Monat +2,38 % 3 Monate -1,39 % 1 Jahr +53,99 %

Informationen zur Jabil Aktie

Stand: 11.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 105 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,43 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Jabil Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jabil Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.