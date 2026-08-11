GOLDMAN SACHS stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 407 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die einzelnen Fahrzeugmodelle, unter anderem wegen eines starken Anlaufs beim Sportwagen Amalfi. Dass die Umsatzprognose nun oberhalb des mittelfristigen Ziels liege, dürfte einige Bewertungsbedenken zerstreuen, schrieb er./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 17:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 407

Kursziel alt: 381

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 407,00 $ , was eine Steigerung von +14,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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