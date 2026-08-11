GOLDMAN SACHS stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 381 auf 407 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die einzelnen Fahrzeugmodelle, unter anderem wegen eines starken Anlaufs beim Sportwagen Amalfi. Dass die Umsatzprognose nun oberhalb des mittelfristigen Ziels liege, dürfte einige Bewertungsbedenken zerstreuen, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 17:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 17:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 407
Kursziel alt: 381
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Frenes
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 407
Kursziel alt: 381
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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