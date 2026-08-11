BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. David Dai beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit Halbleiterausrüstungen (WFE). Für diese erhöhte er seine Wachstumserwartung binnen zwei Jahren auf 75 Prozent. Unter den Europäern in dieser Branche rage ASML als "Top Pick" heraus, schrieb er./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 1.538EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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