UBS stuft DHL Group auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 55,12EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54,50

Kursziel alt: 46,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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