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    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio Aktie gewinnt an Wert - 11.08.2026

    Am 11.08.2026 ist die Verbio Aktie, bisher, um +2,27 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verbio Aktie.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie gewinnt an Wert - 11.08.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Verbio. Mit einer Performance von +2,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +0,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 30,58, mit einem Plus von +2,27 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Verbio Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,45 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,63 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +41,85 % gewonnen.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,61 %
    1 Monat -1,63 %
    3 Monate -15,45 %
    1 Jahr +182,89 %
    Stand: 11.08.2026, 12:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Chancen im indischen Biogasmarkt: Neue Beimischungsquoten könnten zahlreiche Anlagen und langfristige OMC-Abnahmeverträge ermöglichen, konkrete Verträge und Finanzierungen fehlen jedoch noch. Diskutiert werden zudem Netzanschlussprobleme, staatliche Förderung und die Gefahr, dass sich Projekte wirtschaftlich nicht wie erwartet entwickeln. Ölpreis und Verbio-Kurs werden überwiegend als wenig eng gekoppelt gesehen; zugleich wird vor Markt-Korrekturen gewarnt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 11.08. - ATX schwach -0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %.

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    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

    +1,94 %
    +5,61 %
    -1,63 %
    -15,45 %
    +182,89 %
    -32,37 %
    -47,05 %
    +477,74 %
    +79,29 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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