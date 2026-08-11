JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner um neun Prozent erhöhten Umsatzprognose liege er nun über der Konsensschätzung, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf starke Ticketverkäufe im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Jahresziele des Ticketvermarkter und Event-Veranstalter wertete Paganetty als zurückhaltend. Sie könnten vor dem Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr angehoben werden./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte