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    Aufwärtstrend könnte anhalten

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    Microsoft-Aktie trotz Rallye günstig? Analyst sieht Spielraum nach oben

    Microsoft könnte vor einer weiteren Kursrallye stehen. Trotz hoher KI-Investitionen sieht dieser Bernstein-Analyst die Aktie attraktiv bewertet und Microsoft gut aufgestellt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein sieht Microsoft vor weiterer Kursrallye
    • Bernstein hebt Kursziel auf 660 US-Dollar an
    • Flexible KI-Verträge begrenzen langfristige Risiken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aufwärtstrend könnte anhalten - Microsoft-Aktie trotz Rallye günstig? Analyst sieht Spielraum nach oben
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Seit Microsofts Veröffentlichung der Quartalszahlen Ende Juli legte die Aktie 30 Prozent zu und liegt damit auch seit Jahresbeginn wieder im Plus. Nach Einschätzung von Bernstein könnte die Rallye erst am Anfang stehen.

    Bernstein hebt Kursziel auf 660 US-Dollar an

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    Microsoft wird derzeit mit etwa dem 25-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Vor einem Jahr lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen noch bei 33.

    Analyst Mark Moerdler erhöhte sein Kursziel deshalb von 647 auf 660 US-Dollar. Das entspräche ungefähr dem 27-Fachen der erwarteten Gewinne und würde gegenüber dem aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von weiteren 30 Prozent bedeuten.

    41 Milliarden US-Dollar für Infrastruktur

    Im jüngsten Quartal gab Microsoft 41 Milliarden US-Dollar für Investitionen und Finanzierungsleasing aus. Gleichzeitig verlängerte der Konzern die angenommene Nutzungsdauer seiner Rechenzentren von 15 auf 25 Jahre, wodurch sich die langfristigen Kosten der KI-Infrastruktur rechnerisch reduzieren.

    Dennoch wächst die Sorge, Microsoft könne zu viele Rechenzentren bauen und Milliarden in Kapazitäten stecken, für die später womöglich nicht genügend Nachfrage existiert. Moerdler hält diese Interpretation für ein Missverständnis.

    Die zukünftigen Leasingverpflichtungen des Konzerns stiegen im vergangenen Geschäftsjahr zwar um 255 Prozent auf 329,1 Milliarden US-Dollar. Die Verpflichtungen verteilen sich jedoch über einen siebenjährigen Zeitraum von 2027 bis 2033. Die einzelnen Verträge haben Laufzeiten zwischen einem und 20 Jahren.

    Nach Berechnungen von Bernstein ergibt sich daraus lediglich ein Wachstum der langfristigen Leasingkosten im mittleren Zehnprozentbereich. Hinzu kommt, dass zahlreiche Verträge Bedingungen oder Kündigungsmöglichkeiten enthalten, falls geplante Bauprojekte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

    169 Milliarden US-Dollar für KI

    Besonders wichtig für Anleger könnte Microsofts Strategie beim Kauf von KI-Hardware sein. Für das Geschäftsjahr 2027 hat sich der Konzern zu Abnahmeverpflichtungen von insgesamt 169 Milliarden US-Dollar verpflichtet. Darunter fallen Chips, Stromverträge, Kühlsysteme und weitere Komponenten der KI-Infrastruktur.

    Für das Geschäftsjahr 2028 und die Folgejahre liegen die entsprechenden Verpflichtungen dagegen nur noch bei 25 Milliarden US-Dollar.

    Sollte sich der KI-Boom tatsächlich als Blase erweisen, könnte das Unternehmen zwar auf zusätzlichen Rechenzentrumskapazitäten sitzen, wäre aber nicht langfristig an den Kauf enormer Mengen teurer KI-Hardware gebunden.

    Die Rechenzentren könnten stattdessen für das klassische Cloud-Geschäft oder interne Anwendungen genutzt werden. Nach Einschätzung von Bernstein sind Microsofts Anlagen so konzipiert, dass sie sowohl KI- als auch traditionelle Cloud-Workloads bewältigen können.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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