ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
- JPMorgan belässt Salzgitter auf Overweight
- Stahl-Ebitda liegt wegen höherer Kosten darunter
- Nettoverschuldung steigt durch aufgebautes Kapital
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 51,40 auf Tradegate (11. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +27,58 %/+29,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).
Was für ein gewaltiger Mühlstein am Hals der Salzgitter AG! Alle alten Hasen im Stahlgeschäft fragen sich wie das gut gehen soll.