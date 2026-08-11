JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 51,40 auf Tradegate (11. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +27,58 %/+29,54 % bedeutet.