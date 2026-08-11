🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold forciert Trendwende

    3209 Aufrufe 3209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis auf 4800 US-Dollar? Anleger setzen konsequent auf diese Goldminenaktie

    Steht Gold am Beginn einer neuen Rallyephase? Die Trendwende wurde bereits mit Wucht eingeleitet. Nun muss es dem Goldpreis „nur noch“ gelingen, die guten Vorgaben in einen rasanten Anstieg umzumünzen. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold überwindet 4.200 US-Dollar, Rallye möglich
    • Ölpreise, Renditen und Dollar belasten Edelmetalle
    • Kinross steigt stark, 31,5 CAD als Unterstützung
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gold forciert Trendwende - Goldpreis auf 4800 US-Dollar? Anleger setzen konsequent auf diese Goldminenaktie
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Goldpreisentwicklung: Die 4.400 US-Dollar im Blick, aber

    Einen wichtigen Schritt unternahm der Goldpreis, als er den bis dato limitierenden Preisbereich von 4.200 US-Dollar überwinden konnte. Die Goldpreis-Prognose bis Ende 2026 hat sich damit deutlich aufgehellt. Eine Rallye sollte nun nicht überraschen. 

    Neben Gold zeigt sich auch Silber wieder in exzellenter Verfassung. Der Silberpreis hat nun die Chance, auf 70 US-Dollar oder 80 US-Dollar durchzustarten. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    30.092,42€
    Basispreis
    36,41
    Ask
    × 7,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.527,80€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 6,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dass das Ganze für die beiden Edelmetalle allerdings kein Selbstläufer wird, zeigt sich bereits im heutigen Dienstagshandel. Anziehende Ölpreise bringen die Inflationssorgen zurück. Das manifestiert sich in anziehenden Anleiherenditen und einem wieder stärkeren US-Dollar. Diese Entwicklungen gehen zu Lasten der Edelmetalle. Aber auch die Aktienindizes, wie der Dax, zeigen sich beeindruckt.

    In Zahlen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen aktuell deutlich über der wichtigen Marke von 4,7 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nehmen bereits die 4,3 Prozent ins Visier. Der US-Dollar-Index hat die 100er Marke vor Augen. Eine Rückkehr des US-Dollar-Index über die 100 US-Dollar wäre ein weiterer Rückschlag für die Edelmetalle. Weiteren Aufschluss über die Richtung könnten die morgen anstehenden US-Verbraucherpreisdaten geben. 

    Fazit / Goldpreis-Prognose 

    Die Erholung hat einen Dämpfer bekommen. Der Goldpreis konnte das Niveau von 4.400 US-Dollar nicht halten. Aus charttechnischer Sicht gilt jedoch unverändert: Solange Gold oberhalb von 4.200 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit Preiszielen bei 4.500 US-Dollar / 4.800 US-Dollar intakt. Neben der Goldpreisentwicklung sorgen auch die Kurssprünge der Produzentenaktien für Aufsehen.

    Dass Barrick Mining mit den gestern veröffentlichten Zahlen nicht vollumfänglich überzeugen konnte, trübt die Stimmung im Sektor nicht sonderlich. Zu den Goldminenaktien, die in den letzten Tagen mit einem spektakulären Zwischensprint auf sich aufmerksam machen konnten, gehört der kanadische Goldproduzent Kinross Gold. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Anleger setzen konsequent auf Goldminenaktien – Beispiel Kinross Gold

    Der Goldpreisanstieg fiel im Produzentensektor auf fruchtbaren Boden. Während der zurückliegenden Korrektur haben Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines und eben Kinross Gold neue Kraft getankt. Dass die Goldproduzenten unter fundamentalen Aspekten im Großen und Ganzen exzellent dastehen, zeigte auch das Gros der jüngsten Quartalsberichte. Auch Kinross Gold wusste Ende Juli mit den präsentierten Quartalsergebnissen zu gefallen. 

    Investoren honorierten die fundamental starke Basis und gingen mit Beginn des Goldpreisanstiegs wieder in Goldminenaktien. So legte unter anderem Kinross Gold innerhalb weniger Tage von 31,5 CAD auf 38,5 CAD zu – ein Plus von knapp 22 Prozent. 

    Ob dieser rasante Kursanstieg nur den Beginn einer neuen Rallye darstellt, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Goldpreises ab. Sollte der Goldpreis sein Aufwärtspotenzial ausschöpfen und auf 4.800 US-Dollar / 5.000 US-Dollar ansteigen, dürften auch die Produzentenaktien einen gewaltigen Kursschub erfahren. In Bezug auf Kinross Gold ist auch ein Anlaufen der bisherigen Hochs jenseits der 50 CAD nicht kategorisch auszuschließen. Auf der Unterseite hat der Kursbereich um 31,5 CAD nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold forciert Trendwende Goldpreis auf 4800 US-Dollar? Anleger setzen konsequent auf diese Goldminenaktie Steht Gold am Beginn einer neuen Rallyephase? Die Trendwende wurde bereits mit Wucht eingeleitet. Nun muss es dem Goldpreis „nur noch“ gelingen, die guten Vorgaben in einen rasanten Anstieg umzumünzen. 
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     