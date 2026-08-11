Gold forciert Trendwende
Goldpreis auf 4800 US-Dollar? Anleger setzen konsequent auf diese Goldminenaktie
Steht Gold am Beginn einer neuen Rallyephase? Die Trendwende wurde bereits mit Wucht eingeleitet. Nun muss es dem Goldpreis „nur noch“ gelingen, die guten Vorgaben in einen rasanten Anstieg umzumünzen.
- Gold überwindet 4.200 US-Dollar, Rallye möglich
- Ölpreise, Renditen und Dollar belasten Edelmetalle
- Kinross steigt stark, 31,5 CAD als Unterstützung
- Report: Achtung, Korrektur!
Aktuelle Goldpreisentwicklung: Die 4.400 US-Dollar im Blick, aber
Einen wichtigen Schritt unternahm der Goldpreis, als er den bis dato limitierenden Preisbereich von 4.200 US-Dollar überwinden konnte. Die Goldpreis-Prognose bis Ende 2026 hat sich damit deutlich aufgehellt. Eine Rallye sollte nun nicht überraschen.
Neben Gold zeigt sich auch Silber wieder in exzellenter Verfassung. Der Silberpreis hat nun die Chance, auf 70 US-Dollar oder 80 US-Dollar durchzustarten.
Dass das Ganze für die beiden Edelmetalle allerdings kein Selbstläufer wird, zeigt sich bereits im heutigen Dienstagshandel. Anziehende Ölpreise bringen die Inflationssorgen zurück. Das manifestiert sich in anziehenden Anleiherenditen und einem wieder stärkeren US-Dollar. Diese Entwicklungen gehen zu Lasten der Edelmetalle. Aber auch die Aktienindizes, wie der Dax, zeigen sich beeindruckt.
In Zahlen. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen aktuell deutlich über der wichtigen Marke von 4,7 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen nehmen bereits die 4,3 Prozent ins Visier. Der US-Dollar-Index hat die 100er Marke vor Augen. Eine Rückkehr des US-Dollar-Index über die 100 US-Dollar wäre ein weiterer Rückschlag für die Edelmetalle. Weiteren Aufschluss über die Richtung könnten die morgen anstehenden US-Verbraucherpreisdaten geben.
Fazit / Goldpreis-Prognose
Die Erholung hat einen Dämpfer bekommen. Der Goldpreis konnte das Niveau von 4.400 US-Dollar nicht halten. Aus charttechnischer Sicht gilt jedoch unverändert: Solange Gold oberhalb von 4.200 US-Dollar notiert, ist das bullische Szenario mit Preiszielen bei 4.500 US-Dollar / 4.800 US-Dollar intakt. Neben der Goldpreisentwicklung sorgen auch die Kurssprünge der Produzentenaktien für Aufsehen.
Dass Barrick Mining mit den gestern veröffentlichten Zahlen nicht vollumfänglich überzeugen konnte, trübt die Stimmung im Sektor nicht sonderlich. Zu den Goldminenaktien, die in den letzten Tagen mit einem spektakulären Zwischensprint auf sich aufmerksam machen konnten, gehört der kanadische Goldproduzent Kinross Gold.
Anleger setzen konsequent auf Goldminenaktien – Beispiel Kinross Gold
Der Goldpreisanstieg fiel im Produzentensektor auf fruchtbaren Boden. Während der zurückliegenden Korrektur haben Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines und eben Kinross Gold neue Kraft getankt. Dass die Goldproduzenten unter fundamentalen Aspekten im Großen und Ganzen exzellent dastehen, zeigte auch das Gros der jüngsten Quartalsberichte. Auch Kinross Gold wusste Ende Juli mit den präsentierten Quartalsergebnissen zu gefallen.
Investoren honorierten die fundamental starke Basis und gingen mit Beginn des Goldpreisanstiegs wieder in Goldminenaktien. So legte unter anderem Kinross Gold innerhalb weniger Tage von 31,5 CAD auf 38,5 CAD zu – ein Plus von knapp 22 Prozent.
Ob dieser rasante Kursanstieg nur den Beginn einer neuen Rallye darstellt, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Goldpreises ab. Sollte der Goldpreis sein Aufwärtspotenzial ausschöpfen und auf 4.800 US-Dollar / 5.000 US-Dollar ansteigen, dürften auch die Produzentenaktien einen gewaltigen Kursschub erfahren. In Bezug auf Kinross Gold ist auch ein Anlaufen der bisherigen Hochs jenseits der 50 CAD nicht kategorisch auszuschließen. Auf der Unterseite hat der Kursbereich um 31,5 CAD nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung.
Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte
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