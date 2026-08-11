🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zurückhaltung - Iran-Sorgen und US-Inflationsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen verharren vor US-Inflationsdaten
    • Ölpreise bleiben wegen des Iran-Konflikts hoch
    • ASML und Alcon zählen zu den stärksten Aktien
    Aktien Europa - Zurückhaltung - Iran-Sorgen und US-Inflationsdaten
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag kaum von der Stellte gekommen. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes verwies auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise, die Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank geben könnten. "Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt liegt aktuell bei rund 50 Prozent", so Molnar. "Damit könnten die morgigen Inflationszahlen das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen."

    Der EuroStoxx 50 trat am Mittag mit 6.536,97 Punkten nahezu auf der Stelle. Außerhalb des Euroraums ging es unterdessen leicht nach unten. Während der Schweizer Leitindex SMI um 0,21 Prozent auf 14.603,68 Punkte nachgab, sank der britische FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10.852,40 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40!
    Short
    9.349,44€
    Basispreis
    6,24
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8.024,05€
    Basispreis
    7,32
    Ask
    × 12,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zur Zurückhaltung trugen auch die Ölpreise, die sich auf weiterhin hohem Niveau bewegten, bei. Sie spiegelten damit die unklare Lage im Iran-Krieg wider. So scheinen sich die Fronten wieder zu verhärten. Nach der Führung in Teheran macht nun auch US-Präsident Donald Trump Entschädigungszahlungen zur Bedingung für künftige Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts mit dem Iran. Der Iran solle für alle Menschen zahlen, die in der Vergangenheit von iranischer Seite schwer verletzt oder getötet worden seien.

    Ölwerte lagen in der Folge an der Spitze des Branchentableaus, während sich Reise- und Freizeitaktien am Ende des Feldes bewegten.

    Technologiewerte waren weiterhin gefragt. So gehörten die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters ASML mit einem Kursplus von 1,7 Prozent zu den stärksten Aktien im EuroStoxx 50. "Der KI-Boom hält die Euphorie hoch und sorgt für Kursgewinne bei den Halbleiteraktien", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest.

    Vergleichsweise stabil präsentierten sich auch die Pharmawerte. Gewinner war Aktien der Schweizer Alcon mit einem Plus von 5,4 Prozent. Der Augenheilkonzern hatte mit den am Vorabend veröffentlichten Halbjahreszahlen überzeugt./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 6.534 auf Ariva Indikation (11. August 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +9,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 609,00 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.231,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +5,16 %/+59,34 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Zurückhaltung - Iran-Sorgen und US-Inflationsdaten Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag kaum von der Stellte gekommen. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes verwies auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise, die Hinweise auf das weitere Vorgehen der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     