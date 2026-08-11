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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter schwach - Im Zahlenwerk enttäuschen Details

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger enttäuscht über Salzgitter-Quartalsbericht
    • Stahlsparte verfehlt Prognose wegen höherer Kosten
    • Cashflow negativ und Nettoverschuldung gestiegen
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter schwach - Im Zahlenwerk enttäuschen Details
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Den detaillierten Quartalsbericht von Salzgitter haben Anleger am Dienstag mit Missmut aufgenommen. Moniert wurde vor allem das operative Ergebnis in der Stahlsparte, aber auch der Barmittelzufluss und der ausgewiesene Verlust des Stahlherstellers.

    Um die Mittagszeit gab die Aktie im moderat schwächeren MDax um 2,4 Prozent auf 51,25 Euro nach und zählte damit zu den Schlusslichtern im Index der 50 mittelgroßen Werte unterhalb des Dax . Nachdem in der vergangenen Woche wichtige kurz- und mittelfristige Trendlinien unterschritten wurden, könnten charttechnisch betrachtet noch weitere Kursverluste drohen, bis hin zur stützenden 200-Tage-Linie bei aktuell rund 46,50 Euro.

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    Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan verwies darauf, dass Eckdaten bereits am 17. Juli bekannt gegeben und dabei auch die Prognosespanne für den operativen Jahresgewinn (Ebitda) angehoben worden war. Das deute zwar auf Aufwärtspotenzial im Vergleich zu seiner Jahresschätzung hin, doch maßgeblich sei das bessere Ergebnis von den Geschäftsbereichen Technologie und Handel getragen worden.

    Der operative Gewinn der Sparte Stahlfertigung indes habe aufgrund höherer Kosten unter seiner Prognose gelegen. Zudem sei auch die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe, schrieb O'Kane.

    Das monierte auch Citigroup-Analst Krishan Agarwal, denn dadurch habe auch der Cashflow enttäuscht. Zudem schrieb er: "Der operative Cashflow war mit minus 18 Millionen Euro negativ, während die Investitionsausgaben von 138 Millionen Euro im ersten Quartal auf 193 Millionen Euro im zweiten anstiegen." Die Nettoverschuldung habe sich im Vergleich zum Vorquartal zudem ebenfalls erhöht.

    Obendrein wies Agarwal darauf hin, dass die Stahlauslieferungen im zweiten Quartal von Salzgitter im Vergleich zum Vorquartal um 4 Prozent zurückgegangen seien, "während europäische Wettbewerber stabile oder steigende Absatzmengen meldeten"./ck/bek/stk

    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 51,40 auf Tradegate (11. August 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -6,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +27,45 %/+29,41 % bedeutet.





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