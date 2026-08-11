BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Alex Irving lobte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Billigflieger wegen seiner herausragenden Margen und Renditen. Im Wettbewerb seien eine gute Netzwerkstruktur und eine operative Effizienz vorteilhaft. Die Iren seien bei letzterer besonders erfolgreich und dürfte diesen Vorteil weiter festigen. Im problematischen Treibstoffumfeld sei Ryanair - ebenso wie IAG - dazu in der Lage, attraktive Renditen zu erzielen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 20:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 24,85EUR auf Tradegate (11. August 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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