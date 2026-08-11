ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 33 Euro
- Jefferies belässt Buy, Kursziel 33 Euro
- Finale Zahlen entsprechen den vorläufigen Eckdaten
- Preise und Aufträge verbessern das zweite Halbjahr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24,60 auf Tradegate (11. August 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +32,42 %/+80,58 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 33 Euro
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