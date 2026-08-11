Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 24,60 auf Tradegate (11. August 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +32,42 %/+80,58 % bedeutet.