Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 46,47 auf Tradegate (11. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,10 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+16,73 % bedeutet.