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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Daimler Truck auf Underperform
    • Kursziel bleibt bei 37 Euro trotz 25 Prozent Plus
    • Wettbewerb und schwache US-Preise bergen Risiken
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 46,47 auf Tradegate (11. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,10 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+16,73 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 37 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was einem Rückgang von -20,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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