ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Daimler Truck auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro
- Bernstein belässt Daimler Truck auf Underperform
- Kursziel bleibt bei 37 Euro trotz 25 Prozent Plus
- Wettbewerb und schwache US-Preise bergen Risiken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 46,47 auf Tradegate (11. August 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,10 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+16,73 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 37 Euro
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Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
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Daimler Truck erhält im zweiten Halbjahr einen klaren Rückenwind: Zoll‑Rückerstattungen wirken als unmittelbarer EBIT‑Boost, während der nordamerikanische Markt – der Profitkern des Konzerns – spürbar anzieht. Die Kombination aus Einmaleffekten und zyklischer Erholung stabilisiert die Marge und macht die obere Guidance‑Spanne von bis zu 4,1 Mrd. € plausibel. Parallel reduziert das neue US‑Werk strukturell zukünftigen Zolldruck und stärkt die lokale Wettbewerbsposition. Insgesamt entsteht ein belastbares Bild: kurzfristig höhere Gewinne, mittelfristig geringere politische Risiken und langfristig ein robusterer US‑Footprint. Der Ausblick bleibt damit klar positiv – Daimler Truck geht mit Rückenwind in H2 und setzt strategisch die richtigen Hebel für 2027...
Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.