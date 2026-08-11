JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie die Relx-Sparte Elsevier dafür bezahlt werden./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 30,76EUR auf Tradegate (11. August 2026, 12:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,7

Kursziel alt: 50,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

