DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Gea Group auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 64,40EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
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