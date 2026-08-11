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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt CTS Eventim mit Outperform
    • Bernstein belässt das Kursziel bei 94 Euro
    • White-Label-Geschäft bietet CRM und Merchandising
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,95 auf Tradegate (11. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +61,51 %/+71,82 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 94 Euro



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