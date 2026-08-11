ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro
- Bernstein bestätigt CTS Eventim mit Outperform
- Bernstein belässt das Kursziel bei 94 Euro
- White-Label-Geschäft bietet CRM und Merchandising
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,95 auf Tradegate (11. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -1,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,48 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +61,51 %/+71,82 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 94 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Gaps kommen...gehen...kommen ...gehen...ich bin hier aus Langfristgründen zu den aktuellen Ausverkaufskursen rein.....die "Gap können mich mal"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.
Quelle Kumpel Grok:
Die CTS Eventim-Aktie (EVD) ist am Freitag, den 27. März 2026, stark eingebrochen – zeitweise um mehr als 20–26 % und schloss mit einem Minus von rund 23 % bei etwa 49 Euro. Das war der tiefste Stand seit November 2022 bzw. Oktober 2023.
Hauptgrund: Enttäuschender Ausblick für 2026
Trotz starker Jahreszahlen für 2025 (erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz) hat der Markt vor allem auf die verhaltene Prognose für das laufende Jahr reagiert:
- Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nur leicht steigen oder „auf bzw. leicht über dem Vorjahresniveau“ liegen – nach Jahren mit deutlichen Zuwächsen.
- Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und der neue Finanzchef kommunizierten vorsichtig (teilweise widersprüchlich zwischen Pressemitteilung und Geschäftsbericht), was zusätzliche Verunsicherung schürte.
- Analysten erwarten nun sinkende Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.
Der Markt hatte nach dem starken Wachstum der letzten Jahre höhere Erwartungen. Die „konservative“ Guidance wurde als Warnsignal interpretiert – möglicherweise wegen geopolitischer Risiken, schwächelnder Konsumlaune oder auslaufender Verträge.
Weitere Belastungsfaktoren
- Nettogewinn-Rückgang um 13 % auf 277,3 Mio. Euro (trotz Umsatz +9,6 % auf 3,079 Mrd. Euro und EBITDA +7,7 %). Gründe: starker Euro (Währungseffekte), Bewertungseffekte (z. B. Put-Optionen) und Wegfall von Dividendenerträgen. Die operative Entwicklung blieb davon unberührt.
- Dividendenkürzung: Von zuvor höheren Beträgen auf 1,44 Euro je Aktie (minus 22 Cent). Das Unternehmen orientiert sich strikt an 50 % des Konzernergebnisses – das kam bei dividendenorientierten Investoren schlecht an.
- Hohe Investitionen (z. B. neue Arena in Mailand mit Kosten von ca. 400 Mio. Euro) und Fragen zur Nachhaltigkeit der Margen in einem unsicheren Umfeld spielten ebenfalls eine Rolle.
Operativ war 2025 eigentlich ein Rekordjahr
- Umsatz erstmals über 3 Mrd. Euro (+9,6 %).
- Starkes Schlussquartal mit hoher Nachfrage nach Events.
- Ticketing-Segment profitabel und international wachsend, Live-Entertainment mit Rekordumsatz über 2 Mrd. Euro.
Der Kurssturz wirkt auf den ersten Blick übertrieben („sell the news“ nach vorheriger Euphorie), ist aber typisch, wenn hohe Erwartungen nicht übertroffen werden. Einige Beobachter sprechen von schlechter Kommunikation des neuen Finanzchefs, sehen aber kein operatives Desaster.
Zusammengefasst: Der starke Rückgang ist primär auf die enttäuschende 2026-Prognose und die Dividendenkürzung zurückzuführen – nicht auf ein schwaches operatives Geschäft 2025. Ob sich die Aktie schnell erholt, hängt von weiteren Details (z. B. Capital Markets Day im September) und der allgemeinen Marktstimmung ab.