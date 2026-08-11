JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Das jüngst bekannt gegebene Effizienzprogramm bis 2030 bedeute entsprechende Lenkbarkeit der Margen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die weitere Prognostizierbarkeit der Onkologie-Pipeline./rob/mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 22,77EUR auf Tradegate (11. August 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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