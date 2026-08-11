First Solar Aktie steigt um +3,25 % - 11.08.2026

Mit einer Performance von +3,25 % konnte die First Solar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die First Solar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 214,50€, mit einem Plus von +3,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der First Solar Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +10,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um +2,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,25 % verloren.

Während First Solar heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,14 %.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,22 % 1 Monat +3,68 % 3 Monate +10,59 % 1 Jahr +30,26 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 11.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,16 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %.

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Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.