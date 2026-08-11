JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,70EUR auf Tradegate (11. August 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

