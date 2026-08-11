Silberpreis stürzt ab -1,01 % auf 65,11 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,20955USD. Heute steht er bei 65,11USD. Das Investment wäre auf 2.805,35USD gewachsen – eine Steigerung von +180,54 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die uneinheitlichen Aussichten für Silber: Die Erholung könnte wegen anhaltender geopolitischer Unsicherheit, steigender Inflation, möglicher Zinserhöhungen und schwacher Konjunkturdaten verpuffen. Dem stehen Rückenwind durch Währungsturbulenzen, mögliche Yen-Interventionen, einen schwächeren Dollar und sinkende Realzinsen gegenüber. Genannt werden Kursziele von 65,25 sowie 158–163 Dollar; die Minenaktien liefern technische Warnsignale.

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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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