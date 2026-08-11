DroneShield Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 11.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -5,39 % auf 1,2560€. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,39 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -39,97 % zu verkraften.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +5,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Rückgang von -30,79 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,48 % 1 Monat -5,70 % 3 Monate -39,97 % 1 Jahr -41,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 13:03 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die verhaltene Kursentwicklung trotz Drohnenvorfällen und europäischer Marktchancen. Diskutiert werden Margendruck, gesenkte Prognosen und die bevorstehenden Zahlen als mögliche Belastungen. Optimisten verweisen auf 207 Mio. feste Umsätze, das wachsende Counter-UAS-Ökosystem und RfRecon als technologischen Fortschritt mit möglichen Folgeaufträgen. Skeptiker vermissen konkrete Großaufträge und sehen andere Anbieter im Vorteil. Erwartet werden Nachrichten aus Tests und der Pipeline.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd. € wert.

Über Industrieanlagen in Deutschland taucht immer öfter eine Bedrohung auf, die europäische Sicherheitsbehörden zunehmend in Atem hält: Drohnen. Während man unbemannte Flugobjekte noch vor einigen Jahren als harmlose Spielerei abtun konnte, zeichnet …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,31 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,16 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,77 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar