TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 11. August 2026 / AI/ML Innovations Inc. („AIML“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AIML)(OTCQB:AIMLF)(FWB:42FB), ein Unternehmen, das Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz und neuronaler Netze für den Bereich Digital Health vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NeuralCloud Solutions Inc. („NeuralCloud“) die Zertifizierung nach ISO 13485:2016 im Rahmen des Medical Device Single Audit Program („MDSAP“) für ihr Qualitätsmanagementsystem erhalten hat.

Die von TÜV USA, Inc. ausgestellte Zertifizierung gilt für das Qualitätsmanagementsystem von NeuralCloud hinsichtlich der Konzeption, Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs von Software als Medizinprodukt („SaMD“) für die EKG-Analyse, einschließlich fortschrittlicher PQRST-Wellenformabgrenzung, Intervallberechnung, Arrhythmieanalyse, Signalqualitätsbewertung und Artefaktberichterstattung.

ISO 13485 ist die international anerkannte Norm für Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte, während MDSAP ein globales regulatorisches Auditprogramm ist, das ein einziges Audit des Qualitätsmanagementsystems eines Medizinprodukteherstellers ermöglicht, um die Anforderungen mehrerer teilnehmender regulatorischer Jurisdiktionen zu erfüllen.

Für NeuralCloud schafft die Zertifizierung nach ISO 13485:2016 (MDSAP) einen geprüften Qualitätsrahmen zur Unterstützung der laufenden regulatorischen, klinischen und kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens für seine EKG-fokussierten SaMD-Technologien, darunter MaxYield und CardioYield.

„Diese Zertifizierung ist für NeuralCloud von großer Bedeutung“, sagte Esmat Naikyar, President von NeuralCloud Solutions Inc. und Chief Product Officer von AIML. „Die Entwicklung fortschrittlicher KI zur Auswertung von Herzsignalen ist nur ein Teil davon, ein echtes Medizintechnikunternehmen zu werden. Ebenso wichtig ist es, über das Qualitätssystem, die Dokumentation, die Kontrollmechanismen und die Audit-Bereitschaft zu verfügen, die für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und regulierter medizinischer Software erforderlich sind. Der Erhalt der Zertifizierung nach ISO 13485:2016 (MDSAP) zeigt, dass NeuralCloud diese Grundlage geschaffen hat.“