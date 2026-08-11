NVIDIA Aktie legt zu - 11.08.2026

Mit einer Performance von +1,11 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 190,60€, mit einem Plus von +1,11 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +4,06 % verbuchen.

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!



Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +18,47 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,49 % 1 Monat +4,77 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +20,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 11.08.2026, 13:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um NVIDIAs Bewertung und Wachstumsperspektiven. Das KGV von etwa 21 gilt im Vergleich zum historischen Schnitt um 40 als moderat, sofern die KI-Nachfrage anhält. Unterstützend wirken hohe Margen, Cashflows, geringe Verschuldung sowie Wachstum in Networking, Software, Inference, Robotik und Automotive. Risiken sehen Nutzer in nachlassendem Wachstum, Überkapazitäten, sinkenden Margen und allgemeinen Marktkorrekturen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,62 Bil. € wert.

Der Börsengang des chinesischen Herstellers humanoider Roboter Unitree stößt nach bisherigen Zahlen auf enorme Nachfrage. Bei der Zeichnung für Privatanleger wurden rund 8.300-mal so viele Aktien bestellt wie zunächst angeboten, wie aus Angaben der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Intel notiert im Minus, mit -1,23 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,55 %. Broadcom legt um +0,64 % zu

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar