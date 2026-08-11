Geely Automobile Holdings Aktienkurs sinkt weiter - 11.08.2026

Mit einer Performance von -4,18 % musste die Geely Automobile Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,07 %, geht es heute bei der Geely Automobile Holdings Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Geely Automobile Holdings ist ein chinesischer Autohersteller mit Fokus auf Pkw, E‑Autos und Hybride; zudem Software- und Plattformentwicklung (z.B. SEA). Starke Position im chinesischen Volumensegment, Ausbau in Europa über Volvo, Polestar, Lynk & Co. Hauptkonkurrenten: BYD, SAIC, Great Wall, VW, Toyota. USP: vertikal integrierte E‑Mobilitätsplattformen, globale Markenallianzen, hohe Entwicklungs- und Softwarekompetenz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Geely Automobile Holdings, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -17,25 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Geely Automobile Holdings Aktie damit um -5,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Geely Automobile Holdings +2,70 % gewonnen.

Geely Automobile Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,74 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate -17,25 % 1 Jahr -1,17 %

Informationen zur Geely Automobile Holdings Aktie

Stand: 11.08.2026, 13:08 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Geely Automobile Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,87 Mrd. € wert.

Chinas Automarkt schwächelt weiter: Inlandsverkäufe fallen, Exporte boomen. Der Preiskampf treibt Hersteller verstärkt auf Auslandsmärkte.

Geely Automobile Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Geely Automobile Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Geely Automobile Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.