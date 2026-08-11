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    KORREKTUR

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    Fahrrad-Gruppe stellt Insolvenzantrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei bayerische Fahrradfirmen melden Insolvenz an
    • Haibike, Winora und Ghost sind von der Krise betroffen
    • KKR trennte sich im Februar von Accell-Anteilen
    KORREKTUR - Fahrrad-Gruppe stellt Insolvenzantrag
    Foto: Siarhei - 356130783

    (In der am 10.08.2026 um 13.16 Uhr gesendeten Meldung wurde im 3. Absatz klargestellt, dass sich der frühere Mehrheitseigner KKR im Februar von den Anteilen an Accell getrennt hat: Richtig ist der Satz: "Accell Germany ist derzeit Teil der in den Niederlanden ansässigen und in vielen Ländern Europas agierenden Accell Group, die bis vor kurzem mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR gehörte.")

    SCHWEINFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet eines anhaltenden Radfahr-Booms haben gleich drei renommierte Fahrradfirmen aus Bayern im Zuge der Schwierigkeiten ihrer niederländischen Mutter Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Schweinfurt bestätigte am Montag, dass mit Beschluss vom vergangenen Freitag Verfahren in Eigenverwaltung für die deutsche Holding der niederländischen Accel-Gruppe sowie deren Tochtergesellschaft Winora Staiger GmbH, Ghost Bikes GmbH und Engelbert Wiener Bike-Parts GmbH angeordnet wurden. Als vorläufiger Sachwalter sei der Nürnberger Rechtsanwalt Stefan Debus eingesetzt worden.

    Bekannte Marken betroffen

    Die Firmen mit Marken wie Haibike, Winora und Ghost beschäftigen nach Angaben von Accell an den Standorten Sennfeld bei Schweinfurt und Waldsassen (Oberpfalz) 370 Mitarbeiter und erzielten 2025 einen Umsatz von 340 Millionen Euro. Der Geschäftsbetrieb solle fortgeführt werden, Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld zunächst gesichert. Ziel sei es, einen Investoren zu finden und die deutschen Unternehmen aus dem Geflecht der niederländischen Gruppe herauszulösen. Winora hat ein große Tradition - das Unternehmen war 1914 von dem Radrennfahrer Engelbert Wiener gegründet worden.

    Accell Germany ist derzeit Teil der in den Niederlanden ansässigen und in vielen Ländern Europas agierenden Accell Group, die bis vor kurzem mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR gehörte. Die Fahrrad-Gruppe steckt international in Schwierigkeiten und macht dafür ein Abflauen des Verkaufsbooms bei Fahrrädern verantwortlich, der im Zuge der Corona-Pandemie seinen Höhepunkt erreicht und dann überschritten habe.

    Probleme in vielen Ländern

    Der Versuch eines strukturierten Verkaufsprozesses für die gesamte Accell Group sei zum Monatswechsel endgültig gescheitert. Infolgedessen habe die Accell Group weltweit in zahlreichen Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union Insolvenzanträge gestellt, darunter in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und Ungarn.

    Mit dem Verfahren in Eigenverwaltung hat die bestehende Geschäftsführung die Möglichkeit, den Sanierungsprozess in Abstimmung mit den Gläubigern selbst zu steuern. Der deutsche Fahrradmarkt sei ein solide Grundlage für eine Sanierung, heißt es aus dem Büro des vorläufigen Sachwalters. Die Marken seien im Markt gut positioniert./dm/DP/jha







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