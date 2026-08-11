Wärmepumpen legen kräftig zu - Gasheizungen bleiben gefragt

KÖLN (dpa-AFX) - Die deutsche Heizungsindustrie hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Geräte verkauft als im Vorjahreszeitraum, vor allem Wärmepumpen. Von Januar bis Juni setzte die Branche insgesamt rund 352.000 Wärmeerzeuger ab, das waren 19 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025, wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Köln berichtete. Darunter waren 194.500 Wärmepumpen (plus 40 Prozent), 134.000 Gasheizungen (plus 1 Prozent), 9.500 Ölheizungen (minus 11 Prozent) und 14.000 Biomasseheizungen (minus 1 Prozent).

Besonders das kräftige Wachstum bei Wärmepumpen setze ein positives Signal, hieß es. Das Marktvolumen insgesamt liege allerdings weiterhin deutlich unter dem Niveau früherer Jahre. So setzten die Hersteller 2023 im ersten Halbjahr 667.500 Geräte ab, mehr als die Hälfte davon waren allerdings Gasheizungen.