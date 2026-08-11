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    ALZAI und Linus Health sondieren KI-gestützte Kooperationen zur Früherkennung eines Alzheimer-Risikos und kognitiver Beeinträchtigungen

    ALZAI und Linus Health sondieren KI-gestützte Kooperationen zur Früherkennung eines Alzheimer-Risikos und kognitiver Beeinträchtigungen
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    TORONTO, ONTARIO UND BOSTON, MASSACHUSETTS  / 11. August 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Linus Health, einem KI-gestützten Unternehmen für Hirngesundheit mit Schwerpunkt auf Früherkennung und proaktiver Intervention, bekannt zu geben. Beide Unternehmen haben die Absicht, Optionen zur Nutzung ihrer sich ergänzenden Technologien zu sondieren, um die Früherkennung und Beurteilung des Alzheimer-Risikos und kognitiver Beeinträchtigungen sowie die damit verbundenen Möglichkeiten im Bereich Triage und Versorgung zu unterstützen.*

     

    ALZAI und Linus werden gemeinsam prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, um ALZAIs KI-gestützten Algorithmus zur Ermittlung des Alzheimer-Risikos mit dem von Linus Health entwickelten Risikostratifizierungsalgorithmus RADAR und den Tools der digitalen kognitiven Diagnostik und klinischen Entscheidungsfindung zu kombinieren. Zu den möglichen Anwendungsbereichen zählen gesamtheitliche Lösungen zur Unterstützung der Rekrutierung von Teilnehmern an klinischen Studien, finanzierte Forschungsinitiativen, die Einbindung von Gesundheitsdienstleistern sowie Arbeitsabläufe in der Demenzversorgung.

     

    Bei den beiden Ansätzen der Risikostratifizierung werden ergänzende Daten, die bereits in den Patientenakten vorhanden sind, genutzt. Der Algorithmus von ALZAI verwendet routinemäßige Blutwerte und demografische Daten aus den Patientenakten, um das Krankheitsrisiko ohne zusätzliche Tests zu stratifizieren. Der Algorithmus RADAR (Risk of Alzheimer’s and Dementia AlgoRithm) von Linus Health baut auf dem bereits veröffentlichten und validierten eRADAR-Modell auf und optimiert dieses anhand von Daten aus elektronischen Patientenakten (EHR) und/oder Abrechnungsdaten, in denen Informationen zu Diagnosen, Medikamenten und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen enthalten sind. Das von Linus Health entwickelte Tool Core Cognitive Evaluation (CCE), in das auch das Tool Digital Clock and Recall (DCR) eingebunden ist, ist in der Lage, die aktuelle kognitive Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Die entsprechenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden dem klinischen Fachpersonal dann im Rahmen der medizinischen Versorgung zur Verfügung gestellt.

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