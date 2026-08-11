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    Deep Sea Minerals Corp. begrüßt den verstärkten Fokus der USA auf den Tiefseebergbau beim American Mining Roundtable

    Deep Sea Minerals Corp. begrüßt den verstärkten Fokus der USA auf den Tiefseebergbau beim American Mining Roundtable
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 11. August 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – hat heute den zunehmenden Fokus auf kritische Mineralien und den Tiefseebergbau auf nationaler Ebene beim American Mining Roundtable von Präsident Donald J. Trump begrüßt, der am 7. August 2026 im Außenministerium der Vereinigten Staaten abgehalten wurde.

     

    Die US-Regierung kündigte Finanzierungszusagen in Höhe von rund 3 Mrd. USD für Projekte im Bereich kritischer Mineralien und Batterien sowie über 180 Mio. USD für die Ausbildung von Fachkräften und die Personalentwicklung im Bergbau an. Präsident Trump erklärte in seiner Rede, seine Regierung habe „den Tiefseebergbau genehmigt, um riesige, bisher unerschlossene Ressourcen vor unserer Küste zu erschließen“. Im weiteren Verlauf der Gesprächsrunde überreichte ein Teilnehmer dem Präsidenten eine goldene Nachbildung eines polymetallischen Tiefseeknollens und erläuterte die mögliche Rolle, die Mineralien am Meeresboden in den Lieferketten für Industrie, Technik und Verteidigung der Vereinigten Staaten spielen könnten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass in den Gesprächen die zunehmende Anerkennung von Offshore-Mineralressourcen als potenzieller Bestandteil einer diversifizierten und sicheren US-Strategie für kritische Mineralien auf politischer Ebene zum Ausdruck kam.

     

    „Tiefseemineralien sind zu einem zentralen Thema in der nationalen Debatte über Amerikas wirtschaftliche Sicherheit, Verteidigungsbereitschaft und industrielle Stärke geworden“, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. „Die Aufmerksamkeit, die dem Tiefseebergbau beim American Mining Roundtable zuteilwurde, unterstreicht die Bedeutung einer transparenten, wissenschaftlich fundierten und verantwortungsbewussten Evaluierung dieser Ressourcen auf regulatorischer Ebene. Deep Sea Minerals arbeitet derzeit am Aufbau einer strukturierten Plattform, die sich an den Prioritäten der Vereinigten Staaten im Bereich kritischer Mineralien orientiert und gleichzeitig dem Umweltschutz und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen auf das Engste verpflichtet ist.“

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