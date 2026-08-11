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    Pegelstände des Rheins fallen weiter - Rekordtief in Köln

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinpegel in NRW sinken auf historische Tiefstände
    • Bis Freitag fallen die Pegel in Köln deutlich ab
    • Schiffe fahren weiter, aber nur mit wenig Fracht
    Pegelstände des Rheins fallen weiter - Rekordtief in Köln
    Foto: Siarhei - 356130783

    DUISBURG (dpa-AFX) - Der bereits extrem niedrige Wasserstand des Rheins geht in Nordrhein-Westfalen noch weiter zurück. In Köln wurde aktuell ein historischer Tiefstwert gemessen, wie aus Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. Nach der Prognose werden die Pegelstände in Köln, Düsseldorf, Emmerich und Duisburg-Ruhrort bis Freitagabend noch deutlich gegenüber den derzeitigen Werten sinken.

    "Man kann es kaum glauben, was man da sieht", sagt Moritz Axt, Sprecher des Amtes. In der kommenden Woche sei ein leichter Anstieg der Pegelstände zu erwarten. "Das stellt noch keine Entspannung dar." Die Wasserstände des Rheins in NRW blieben weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

    An den Pegeln Köln, Düsseldorf und Duisburg-Ruhrort stammen die alten historischen Tiefstwerte vor der Trockenheit in diesem Sommer vom 23. Oktober 2018. Sollte die aktuelle Prognose bis Freitagabend eintreffen, würden diese alten Tiefstwerte von 2018 um mehr als 20 Zentimeter unterschritten.

    Pegel Köln

    Der aktuell gemessene historische Tiefststand von 56 Zentimetern soll im Laufe des Tages auf 54 Zentimeter sinken. Für den späten Freitagabend werden 47 Zentimeter erwartet. Die Fahrrinne ist wesentlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es beispielsweise 1,11 Meter mehr. Schiffe können weiterfahren, allerdings nur mit wenig Fracht.

    Pegel Düsseldorf

    Der historische Tiefstand lautet 10 Zentimeter vom 7. August. Er wird laut Vorhersage am Mittwoch unterschritten. Aktuell wurden 12 Zentimeter gemessen. Für den späten Freitagabend werden hier 2 Zentimeter erwartet.

    Die Pegelstände des Rheins der verschiedenen Messstationen sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da es keinen einheitlichen Nullpunkt für alle gibt.

    Pegel Duisburg-Ruhrort

    Der Negativ-Rekord von 140 Zentimetern vom 8. August ist aktuell am Dienstagmittag wieder erreicht worden. Auch er hat allerdings nur wenige Stunden Bestand. Für den späten Abend ist ein Wasserstand von 139 Zentimetern vorhergesagt. Laut Prognose geht der Wasserstand an dieser Messstation bis Freitagabend auf 131 und Samstag auf 130 Zentimeter zurück./vd/DP/mis







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