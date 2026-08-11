Börsen Update Europa - 11.08. - FTSE Athex 20 stark +0,46 %

Der MDAX steht bei 32.267,00 PKT und gewinnt bisher +0,07 %. Top-Werte: Kion Group +2,53 %, AIXTRON +2,49 %, IONOS Group +2,25 % Flop-Werte: RENK Group -2,23 %, PUMA -1,93 %, Bechtle -1,91 %

Der DAX steht bei 26.367,15 PKT und gewinnt bisher +0,15 %. Top-Werte: Fresenius Medical Care +1,25 %, Infineon Technologies +1,09 %, Scout24 +0,93 % Flop-Werte: adidas -2,08 %, Daimler Truck Holding -1,83 %, Hannover Rueck -0,79 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:34) bei 4.090,66 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,49 %, SMA Solar Technology +2,43 %, PVA TePla +2,26 %

Flop-Werte: CANCOM SE -8,30 %, Bechtle -1,91 %, Nemetschek -1,31 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.553,27 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: ASML Holding +2,69 %, argenx +1,58 %, Wolters Kluwer +1,46 %

Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -2,86 %, Koninklijke Ahold Delhaize -2,16 %, adidas -2,08 %

Der ATX steht aktuell (13:59:43) bei 6.664,16 PKT und steigt um +0,43 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,65 %, Oesterreichische Post +1,88 %, voestalpine +1,85 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,20 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,42 %, UNIQA Insurance Group -1,14 %

Der SMI steht bei 14.620,95 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Swisscom +1,24 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +0,97 %, Alcon +0,83 %

Flop-Werte: Givaudan -1,72 %, Partners Group Holding -1,40 %, Nestle -1,11 %

Der CAC 40 steht bei 8.731,80 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: Kering +1,70 %, STMicroelectronics +1,60 %, LEGRAND +1,37 %

Flop-Werte: Euronext -1,50 %, AXA -1,44 %, Pernod Ricard -1,36 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.300,17 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,79 %, Telia Company +0,64 %, ABB +0,56 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,96 %, Nordea Bank Abp -0,76 %, Assa Abloy Registered (B) -0,75 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.580,00 PKT und steigt um +0,46 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +6,26 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +3,43 %, Public Power +1,94 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,63 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,65 %, Coca-Cola HBC -1,62 %