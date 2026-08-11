Anheuser-Busch InBev Aktie heute im Minus (70,04€) - 11.08.2026

Die Anheuser-Busch InBev Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,86 % auf 70,04€. Damit verliert die Aktie -2,06 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Anheuser-Busch InBev Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,04€, mit einem Minus von -2,86 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Anheuser-Busch InBev ist der weltweit führende Brauereikonzern, bekannt für Marken wie Budweiser und Corona. Mit einer dominanten Marktstellung konkurriert es mit Heineken und Carlsberg. Einzigartig sind seine globale Präsenz und nachhaltige Brauverfahren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Anheuser-Busch InBev Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,60 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,47 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Anheuser-Busch InBev einen Anstieg von +31,78 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Anheuser-Busch InBev Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat +3,47 % 3 Monate +6,60 % 1 Jahr +35,56 %

Informationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Stand: 11.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Anheuser-Busch InBev Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,95 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Anheuser-Busch InBev

Carlsberg (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Molson Coors Beverage Registered (B) notiert im Minus, mit -0,27 %.

Anheuser-Busch InBev Aktie jetzt kaufen?

Ob die Anheuser-Busch InBev Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Anheuser-Busch InBev Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.