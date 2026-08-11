Blue Moon Metals erwirbt 33 Wolfram- und Antimon-Projekte im Westen der Vereinigten Staaten und wird damit zu einem bedeutenden Eigentümer von Wolfram-, Germanium-, Gallium- und Antimon-Vorkommen in den USA

TORONTO, Ontario / 11. August 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-me ... – freut sich, den Erwerb eines Portfolios von 33 Wolfram- und Antimon-Projekten im Westen der Vereinigten Staaten (zusammen die „Projekte“ und einzeln ein „Projekt“) bekannt zu geben, die sich alle in der Nähe des Springer-Komplexes des Unternehmens befinden. Die Projekte befinden sich im Allgemeinen in den ergiebigsten Wolfram- und Antimon-Fördergebieten der Vereinigten Staaten, wobei bei fast allen Projekten eine historische Förderung vor Ort oder in unmittelbarer Nähe stattfand (siehe Abbildung 1). Diese Projekte ergänzen den Springer-Wolfram-Komplex des Unternehmens in Nevada und die Apex-Germanium-Gallium-Kupfer-Mine in Utah. Die Projekte werden zu 100 % von einem privaten Eigentümer zu marktüblichen Bedingungen erworben und bestehen aus Flächen des BLM und des USFS (die „Transaktion“). Die Haltekosten für das Portfolio belaufen sich auf etwa 162.000 US-Dollar pro Jahr.

Jason Dunning, Leiter des Bereichs „U.S. Special Projects“ bei Blue Moon, erklärte: „Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der Strategie von Blue Moon, eine führende, auf die USA ausgerichtete Plattform für kritische Metalle aufzubauen. Das Portfolio umfasst eine überzeugende Sammlung von Wolfram- und Antimon-Projekten in den Vereinigten Staaten zu einer Zeit, in der heimische Quellen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Viele dieser Projekte lieferten in der Vergangenheit hochgradiges Antimon und Wolfram, darunter gemeldete Wolframgehalte von bis zu 14 % WO3, und zwar in Zeiten großer strategischer Nachfrage, darunter der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg und der Vietnamkrieg. Seitdem wurden an den Projekten nur sehr begrenzte moderne Arbeiten durchgeführt, was unserer Ansicht nach eine bedeutende Chance für Blue Moon darstellt, einen disziplinierten, modernen Ansatz auf ein historisch wichtiges Paket von Vermögenswerten anzuwenden. Zwar stand Wolfram im Mittelpunkt der historischen Arbeiten, doch ist zu beachten, dass Wolframmineralisierungen auch wichtige Hinweise auf das Explorationspotenzial für Kupfer und Gold liefern können. Wir beabsichtigen, mehrere dieser Projekte methodisch voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung des Springer-Komplexes des Unternehmens in Nevada für eine mögliche Aufbereitung liegt, während wir gleichzeitig bestrebt sind, durch zukünftige Verwertungsmöglichkeiten Wert aus dem breiteren Portfolio zu erschließen.“

TRANSAKTION

Die Gegenleistung für die Projekte setzt sich wie folgt zusammen:

- 2,8 Millionen Stammaktien des Unternehmens, die einer viermonatigen Haltefrist unterliegen, zu einem Preis von 5,55 US-Dollar pro Aktie oder insgesamt rund 15,5 Millionen US-Dollar

- Eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % auf jedes Projekt

- 5,0 Millionen US-Dollar in bar, wovon 2,5 Millionen US-Dollar am Tag des Abschlusses und 2,5 Millionen US-Dollar am ersten Jahrestag des Abschlusses zu zahlen sind

- Eine an Obergrenzen gebundene Meilensteinzahlung für die Erschließung von abgeleiteten Ressourcen bei den von Blue Moon vorangetriebenen Wolframprojekten („Erschließungszahlungen“)

o Die Entwicklungszahlungen richten sich nach dem Gehalt der ersten abgegrenzten abgeleiteten Ressource innerhalb von 15 Jahren nach dem Abschlussdatum:

 Unter 0,15 % WO3 : 1,50 US-Dollar/MTU WO3

 0,1501 % bis 0,30 % WO3 : 2,50 US-Dollar/MTU WO3

 0,3001 % bis 0,45 % WO3 : 3,50 US-Dollar/MTU WO3

 Über 0,45 % WO3 : 4,50 US-Dollar/MTU WO3

o Die Entwicklungszahlungen werden nach Wahl von Blue Moon entweder in bar oder zu 50 % in bar und zu 50 % in Blue-Moon-Stammaktien geleistet; und

o Jede Entwicklungszahlung ist auf eine maximale Gesamtzahlung von 8,5 Millionen US-Dollar pro Projekt begrenzt.

- Ein Monetarisierungsanreiz auf der Grundlage der Gegenleistung, die Blue Moon aus der Veräußerung eines Projekts erhält:

o Eine Zahlung in Höhe von 10 % des von Blue Moon erhaltenen Erlöses, zahlbar nach Ermessen von Blue Moon in bar oder in Aktien; und

o Eine Meilensteinzahlung für die Erschließung einer abgeleiteten Ressource bei Wolframprojekten, die vom jeweiligen Eigentümer des jeweiligen Projekts innerhalb von 15 Jahren nach dem Abschlussdatum vorangetrieben werden, in Höhe von insgesamt 1,50 US-Dollar/MTU WO3.

Abbildung1. Karte der Projekte mit den Minen „Springer“, „Apex“ und „Blue Moon“ von Blue Moon.

WICHTIGE PROJEKTE IM PORTFOLIO

Blue Moon stuft vier der Projekte als vorrangig für den Direktversand von hochgradigen Wolframerzen an seinen Springer-Komplex ein (die „Schlüsselprojekte“):

Oregon-Mine, Colorado

Der Wolframbezirk von Boulder County bildet einen etwa 9,7 km langen (etwa 6,0 Meilen) und 1,6 bis 4,8 km breiten (etwa 1,0 bis 3,0 Meilen) Gürtel in südwest-nordöstlicher Richtung an der Ostflanke der Front Range, in einem metamorphen und intrusiven Gebiet präkambrischen Alters in der Nähe des Colorado-Mineralgürtels. Die vorherrschenden Gesteine sind präkambrischer Boulder-Creek-Granit und jüngerer Silver-Plume-Granit, die von biotithaltigen Latit-Gängen und Intrusionen aus dem frühen Tertiär durchschnitten und stellenweise von quartären Ablagerungen überlagert sind. Die wolframhaltigen Adern stammen aus dem Tertiär und wurden von Lovering (USGS Professional Paper 245, 1953) als mit der biotithaltigen Latit-Intrusion in Zusammenhang stehend interpretiert.

Die Mineralisierung besteht aus Ferberit (mit sekundärem Scheelit) in chalzedonischen Quarz-Spaltadern (den Adern „Oregon“, „Quaker City“ und „Hildegarde“) im Boulder-Creek-Granit. Historisch ist im USGS Professional Paper 245 eine Förderung von etwa 5.000 Short-Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von etwa 14,51 % WO₃zwischen 1907 und 1929 dokumentiert, wobei zu beachten ist, dass es sich um handverlesenes Adererz handelt, das von einer qualifizierten Person nicht überprüft wurde und auf das man sich hinsichtlich der mit diesem wichtigen Zielgebiet verbundenen Mineralisierung nicht verlassen darf. Die Adern in diesem Gebiet sind schmal und weisen typischerweise einen hohen Gehalt auf. Es wurden weder moderne Explorationen noch Bohrungen im Rahmen eines dokumentierten Programms, noch QA/QC-kontrollierte Probenahmen noch metallurgische Testarbeiten durchgeführt.

Wildhorse Canyon, Idaho

Wolfram wurde im August 1953 im Wildhorse Canyon entdeckt und zwischen 1954 und 1958 von der Cordero Mining Co. abgebaut. Die dokumentierte historische Fördermenge zwischen 1954 und 1957 betrug etwa 12.000 Tonnen Erz, das aus den Lagerstätten „Steep Climb“, „Hard to Find“ und „Beaver“ gefördert wurde und 7.461 Short-Tonnen (149.220 lb) WO3 (Mitchell, 1999) ergab, was einem Gehalt von 0,62 % WO3 entspricht. Die historischen Explorationsbohrungen umfassten insgesamt elf Bohrlöcher (4.724 Fuß) bei „Steep Climb“ (1982) und zwei Bohrlöcher (205 Fuß) bei „Hard to Find“ (1985); Bohrlochansätze und Untersuchungsergebnisse sind nicht öffentlich zugänglich und nicht verifiziert.

Bei den Lagerstätten handelt es sich um reduzierte/kalzische Scheelit-Skarnvorkommen (Tactit), die dort entstanden sind, wo Leukogranodiorit- bis „Alaskit“-Gänge eingedrungen sind und unreine, glimmerhaltige Marmorbänder, die in Biotitgneis, Migmatit und Quarzit eingeschlossen sind, metasomatisch ersetzt haben. Die Mineralisierung ist strukturell entlang des Kamms einer nach Nord-Nordwest (N15 bis N20 W) verlaufenden asymmetrischen Antiklinale kontrolliert und beschränkt sich auf Tactit in unreinem Marmor neben den Gängen; reiner Marmor ist erzfrei. Als Erzmineralien treten Scheelit mit Molybdänit in Epidot- und Chlorit-Granat-Tactit auf; Spuren von Beryllium werden berichtet. Die Erzkörper sind tafelförmige Linsen und Schoten, die in der Regel eine Mächtigkeit von 5 Fuß oder weniger aufweisen und sich über einen mineralisierten Horizont erstrecken, der auf einer Länge von etwa 5,7 km (etwa 3,5 Meilen) nachverfolgt und projiziert wurde.

Williams, Arizona

Das Williams-Projekt befindet sich in hellem, grobkörnigem Granit, der stellenweise gebändert oder gneisoid ist und von unregelmäßigen Aplit- und Pegmatit-Gängen durchzogen wird. Die Wolframmineralisierung tritt als Huebnerit (MnWO4 ) auf, dem manganreichen Ende der Wolframit-Reihe, in Form von blättrigen Kristallen (bis zu etwa 7,5 cm), die in Quarz eingeschlossen sind, sowie entlang von Glimmeradern innerhalb sanft nach Norden abfallender Quarzadern, die mit einem Aplit-Gang in Verbindung stehen. Im Gebiet sind zwei Adernsysteme dokumentiert: ein leicht nach Norden abfallendes System (etwa 18 bis 30 Grad nach Norden) mit einem Streich in etwa Ost-West-Richtung (N70 bis N80 W unter Tage), das die ertragreiche Williams-Ader beherbergt; und ein steil nach Norden abfallendes System mit weitgehend parallelem Streich, das weniger ertragreich zu sein scheint. Die Hauptader wurde über eine Streichlänge von etwa 195 Metern (ca. 640 Fuß) und eine Neigungslänge von etwa 97,5 Metern (ca. 320 Fuß) erkundet.

Die dokumentierten Erkundungs- und Erschließungsarbeiten im Rahmen des Projekts wurden von früheren Betreibern zwischen 1902 und 1955 durchgeführt und umfassten manuelle und konventionelle Untertageerschließungen: drei obere Stollenebenen (die 200-, 260- und 280-Fuß-Sohle), einen unteren Transportstollen (die „0“-Sohle), einen geneigten Schacht und verbindende Steigstollen, insgesamt etwa 1.200 m (etwa 4.000 Fuß) Untertagebau auf bis zu sieben Sohlen sowie zahlreiche Tagebau-Schnittstellen und Gruben. Insgesamt wurden während der Betriebszeit des Bergwerks etwa 88.000 t Erz mit einem Gehalt von 0,75 % WO3gefördert. Seit dem Rundschreiben des United States Bureau of Mines (USBM) aus dem Jahr 1961 sind keine systematischen modernen Explorationen (Geochemie, Geophysik, moderne Bohrungen) dokumentiert.

Hub Mines, Nevada

Die Lagerstätte „Hub Mines“ ist ein wolframhaltiges Quarzadernsystem, das in einer Quarzmonzonit-Intrusion aus dem Jura innerhalb der Basin-and-Range-Provinz vorkommt. Die Mineralisierung tritt in mindestens sechs schmalen Quarzadern auf, die in einer nach Nordosten verlaufenden, versetzten Anordnung angeordnet sind und mit einer Neigung von etwa 55 bis 75 Grad nach Westen abfallen; die Hauptader, die Hub-Ader, weist eine dokumentierte Streichlänge von mehr als 400 Metern (etwa 1.300 Fuß) auf. Die Aderbreiten reichen von wenigen Zentimetern bis zu etwa 1,5 Metern (wenige Zoll bis 5 Fuß). Das vorherrschende Erzmineral ist Huebnerit (MnWO4 ), mit Wolframit und Scheelit als Nebenmineralien sowie geringen bis Spurenanteilen an Blei, Silber, Gold, Kupfer, Fluorit und lokal Antimon. Der dokumentierte durchschnittliche Gehalt des Aufbereitungsguts für die historische Produktion betrug etwa 1,4 % WO3 ; eine Lieferung von handverlesenem Erz ist mit etwa 20 % WO3 dokumentiert, wurde jedoch nicht von einer qualifizierten Person (QP) überprüft und darf daher nicht als Grundlage für die mit diesem wichtigen Zielgebiet verbundene Mineralisierung herangezogen werden. Die USBM-Untersuchung von 1983 hält fest, dass keine Abbaustätten die Tiefe der mineralisierten Adern erkundet haben, sodass davon ausgegangen wird, dass die Adern in der Tiefe offen bleiben.

Die Exploration und Erschließung der Hub-Minen sind vollständig historischer Natur, einschließlich der ursprünglichen Oberflächenlieferungen aus dem Jahr 1899, der anschließenden Untertageerschließung mit einem Hauptstollen von etwa 549 Metern (1.800 Fuß) Länge und einem geneigten Aufstieg von etwa 152 Metern (500 Fuß) zur Oberfläche, den oberflächennahen Abbau entlang einer Streichlänge von etwa 300 Metern (1.000 Fuß), eine zwischen 1911 und 1916 betriebene 50-Tonnen-Schwerkraftkonzentrationsanlage, Seifenabbau im Jahr 1941 sowie die Aufbereitung von Abraum zwischen 1950 und 1955. Die jüngsten technischen Arbeiten am Projekt bestanden aus Erkundungsprobenahmen und Kartierungen durch das USBM in den Jahren 1981 und 1983 (MLA 56-83). Es wurden keine modernen Explorationsarbeiten, keine Bohrungen im Rahmen eines dokumentierten Programms, keine QA/QC-kontrollierten Probenahmen und keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

SONSTIGES

Blue Moon plant, in den nächsten zwei Jahren ein Team einzustellen, um die Projekte zu verwalten und die Schlüsselprojekte bis zur Bohrphase voranzutreiben. Das Unternehmen sieht das Potenzial, innerhalb von drei Jahren mit dem direkten Versand von Erz aus einem oder mehreren der Schlüsselprojekte zu beginnen.

Diese Transaktion markiert zudem den Einstieg von Blue Moon in den Antimonbereich. Im Portfolio befinden sich mindestens fünf Projekte, bei denen es sich historisch um hochgradige, ehemalige Standorte für den Direktversand von Erz handelte (2–10 % Sb in hochgradigen Adern). Das Konzept sieht entweder den Verkauf des Erzes an einen Dritten vor oder, zu gegebener Zeit, den Bau einer kleinen Antimonhütte am Standort Springer. In den USA gibt es zwei solcher Anlagen; eine in Alaska und eine in Montana, ebenfalls in kleinem Maßstab.

Am 10. August 2026 unterzeichneten die Parteien eine verbindliche Absichtserklärung (LOI). Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture und wird voraussichtlich im Oktober 2026 abgeschlossen. Im Rahmen dieser Transaktion werden keine Vermittlergebühren gezahlt.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Leiter der US-Sonderprojekte bei Blue Moon und nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die Blue Moon Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 4,90EUR auf Tradegate (11. August 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

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