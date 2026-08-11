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    Rekordquartal!

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    Gasturbinen-Boom bei Siemens Energy: Lieferzeiten explodieren

    Rekordquartal für Gasturbinen: 38 Gigawatt Neubestellungen in drei Monaten, 71 Prozent mehr als im Vorjahr. Siemens Energy führt das Feld an, doch die Lieferzeiten explodieren und die Preise verdreifachen sich bis 2031.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gasturbinen-Bestellungen steigen auf 38 Gigawatt
    • Siemens Energy führt mit 12,5 Gigawatt
    • Lieferzeiten steigen, Anlagen werden dreimal teurer
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rekordquartal! - Gasturbinen-Boom bei Siemens Energy: Lieferzeiten explodieren
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Der globale Markt für Gasturbinen hat im zweiten Quartal 2026 einen historischen Höchststand erreicht. Laut einer Analyse der US-Investmentbank JPMorgan wurden zwischen April und Juni weltweit Bestellungen über 38 Gigawatt aufgegeben. Das entspricht einem Zuwachs von 29 Prozent gegenüber dem ersten Quartal und einem Plus von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

    Haupttreiber des Booms ist die rasant steigende Stromnachfrage, allen voran durch den Ausbau von Rechenzentren und die zunehmende Elektrifizierung der Wirtschaft. Erdgas gilt dabei als attraktive Brückenenergie: sauberer als Kohle, zuverlässiger als Wind oder Solar.

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    Unter den drei großen Herstellern liegt Siemens Energy mit 12,5 Gigawatt an Neuaufträgen im zweiten Quartal vorn. General Electric folgt mit 11,3 Gigawatt, Mitsubishi Power kommt auf 5,3 Gigawatt.

    Doch die Kehrseite des Booms wird immer deutlicher spürbar. Die Lieferfristen für neue Gaskraftwerke auf Basis kombinierter Gas- und Dampfturbinen sind laut BloombergNEF von dreieinhalb Jahren im Jahr 2023 auf fünf Jahre im Jahr 2025 gestiegen.

    Die Kosten für solche Anlagen zogen dabei um 49 Prozent an. Bis 2031 könnte eine solche Anlage laut JPMorgan dreimal so teuer sein wie noch im vergangenen Jahr.

    Das Beratungshaus Wood Mackenzie hatte Anfang 2025 gewarnt, dass die Turbinenpreise bis 2027 um bis zu 195 Prozent auf 600 US-Dollar pro Kilowatt steigen könnten. Hintergrund ist ein strukturelles Ungleichgewicht: Zum Jahresende 2025 lagen die globalen Auftragsbestände bei 110 Gigawatt, während die weltweite Fertigungskapazität nur zwischen 60 und 70 Gigawatt liegt. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 157,3EUR auf Tradegate (11. August 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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