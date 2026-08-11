Fastly Registered (A) Aktie heute im Minus - 11.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Fastly Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,12 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,10 %, geht es heute bei der Fastly Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fastly ist ein führender CDN-Anbieter, der sich durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit auszeichnet, mit Akamai und Cloudflare als Hauptkonkurrenten.

Obwohl die Fastly Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastly Registered (A) Aktie damit um +18,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,09 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Fastly Registered (A) +172,47 % gewonnen.

Fastly Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,49 % 1 Monat +41,09 % 3 Monate +35,56 % 1 Jahr +296,36 %

Informationen zur Fastly Registered (A) Aktie

Stand: 11.08.2026, 14:16 Uhr

Es gibt 157 Mio. Fastly Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,68 Mrd. € wert.

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Ob die Fastly Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastly Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.