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    Börse, Baby!

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    Die US-Schuldenbombe tickt – und Anlegern droht ein großes Beben

    Die USA stecken tief in der Schuldenfalle, 2039 droht der Finanz-Kollaps. Schon heute verschlingt der Schuldendienst enorme Teile der Staatseinnahmen. Das nehmen wir in der neuen Folge von Börse, Baby! unter die Lupe.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Schulden steigen: 2039 droht der Staatskollaps
    • 210 Prozent des BIP führen zur Zahlungsunfähigkeit
    • Anleger fürchten Zinsen und globale Börsenverluste
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Börse, Baby! - Die US-Schuldenbombe tickt – und Anlegern droht ein großes Beben
    Foto: ChatGPT

    Der Schuldenberg der USA wächst unaufhaltsam – und die Uhr tickt unerbittlich. Lag die US-Staatsverschuldung Anfang der 1980er-Jahre noch bei unter 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), kratzt sie heute bereits an der magischen 100-Prozent-Marke. Doch das könnte erst der Anfang eines dramatischen Absturzes sein: Eine neue Studie der renommierten Wharton School schlägt Alarm und prognostiziert im schlimmsten Fall schon für das Jahr 2039 den mathematischen Staatskollaps.

    In der neuen Folge von "Börse, Baby!" Nehmen wir das Megarisiko für Anleger unter die Lupe. Jetzt reinhören!

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    Explodierende Kosten im Gesundheitssystem und eine zunehmend protektionistische Handelspolitik treiben die weltgrößte Volkswirtschaft mit Tempo auf die Belastungsgrenze von 210 Prozent des BIP zu. Überschreitet Amerika diesen Point of No Return, droht die unbegrenzte Zahlungsunfähigkeit. Schon vorher könnten stark steigende Zinsen für US-Staatsanleihen (Treasuries) den Kapitalmarkt leer saugen, die Realwirtschaft lähmen und private Investitionen im Keim ersticken. Wenn globale Investoren das Vertrauen verlieren, droht der schlagartige Ausverkauf an den Märkten.

    Was bedeutet dieses Horrorszenario konkret für Börsianer? Werden US-Staatsanleihen als sicher geglaubter Hafen plötzlich wieder zu starker Konkurrenz für Aktien – oder löst ein Vertrauensverlust eine globale Kettenreaktion aus, die die Aktienmärkte mit in den Abgrund reißt?

    Genau dieser Frage gehen wir in der brandneuen Folge unseres Podcasts "Börse, Baby!" auf den Grund. Verständlich, fundiert und ohne Schnörkel analysieren wir das amerikanische Schuldenproblem, beleuchten die Warnsignale der Märkte und zeigen auf, was Anleger jetzt wissen müssen, um ihr Depot sturmfest zu machen.

    Bringen Sie Licht ins Dunkel der globalen Schuldenfalle: 🎧 Jetzt reinhören und "Börse, Baby!" auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen!

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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