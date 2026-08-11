USA - Juli war wärmster Monat seit mehr als 130 Jahren

ASHEVILLE (dpa-AFX) - Der Juli geht als wärmster Monat seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte der USA ein. Im Juli seien durchschnittlich knapp 25 Grad gemessen worden, teilte die US-Klimadatenbehörde NCEI mit. "Das war der wärmste Juli - und zugleich der wärmste Monat überhaupt - seit Beginn der Aufzeichnungen vor 132 Jahren", hieß es von der Behörde. Die Daten reichen zurück bis 1895.

Die Angaben beziehen sich auf das zusammenhängende Staatsgebiet der Vereinigten Staaten, schließen also etwa Alaska, Hawaii und andere US-Territorien aus. Der Juli ist in der Regel der heißeste Monat des Jahres in diesem Gebiet.