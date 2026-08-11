Algo Grande: Kupfer-Footprint auf Adelita verdoppelt

Vor dem Hintergrund eines starken Kupferpreisumfelds liefert Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR / WKN: A41UK1) hochattraktive Zwischenergebnisse aus dem Phase-II-Bohrprogramm auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Adelita-Projekt in Sonora, Mexiko. Die jüngsten Kernprotokolle am Cerro-Grande-Skarn belegen eine deutliche Ausdehnung der sichtbaren Kupfermineralisierung sowohl in der Breite als auch in die Tiefe.

Die Kernpunkte der aktuellen Bohrungen im Überblick:

Bohrloch AG_CG_PH2_002: Verdopplung des gemeldeten Kupfer-Footprints auf 68,77 Meter visuell kupferführenden Bohrkern innerhalb einer Spanne von 154,40 Metern (146,70 bis 301,10 Meter). Der stärkste Einzelabschnitt misst 19,22 Meter mit hochgradigen Kupfersulfiden wie Chalkosin, Bornit, Covellin und Chalkopyrit.

Bohrloch AG_CG_PH2_003: Nachweis von 37,42 Metern visuellem Kupferkern über ein 73,91-Meter-Intervall. Als vertikaler Step-out von rund 105 Metern oberhalb früherer Phasenbohrungen bestätigt dieses Loch die vertikale Kontinuität des Systems und endet bei 239,65 Metern Tiefe weiterhin direkt in der Mineralisierung.

Bohrkern der aktuellen Bohrphase mit durchdringendem Covellit und verstreutem, messingfarbenem Chalkopyrit in einem rosabraunen Granat-Skarn; Quelle: Algo Grande Copper

Das vom Gipfel des Cerro Grande angesetzte Bohrloch 2 hat aktuell 424 Meter Bohrtiefe erreicht und wird zielgerichtet bis auf 700 Meter fortgesetzt. Dass die Mineralisierung neben massivem Granatskarn erstmals auch in andesitischen Porphyrintrusionen auftritt, deutet auf ein größeres, übergeordnetes Intrusionssystem hin. Erste Kernproben der oberen Abschnitte wurden bereits an das ALS-Labor in Hermosillo übergeben. Parallel dazu treibt eine zweite Bohranlage Bohrloch 3 weiter in die Tiefe.

Diese Fortschritte sind unserer Ansicht nach für Algo Grande und seine Aktionäre von Bedeutung, da die Verdopplung der mineralisierten Abschnitte und der Nachweis der vertikalen Kontinuität das tatsächliche Größenpotenzial der Cerro-Grande-Lagerstätte untermauern. Für Investoren bedeutet das offene System in der Tiefe zusammen mit den ausstehenden Laboranalysen (Assays) ein hohes Maß an Entdeckungsfantasie und einen in den kommenden Wochen forlaufenden Newsflow in einem äußerst attraktiven Kupfermarkt.









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