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    The Naga Group: SMC Research bestätigt „Speculative Buy“ & 10-Euro-Ziel

    SMC Research sieht bei der NAGA Group erhebliches Kurspotenzial: Erstmals Gewinn, starkes EBITDA-Wachstum und neue KI- sowie Plattforminitiativen befeuern die Spekulation.

    The Naga Group: SMC Research bestätigt „Speculative Buy“ & 10-Euro-Ziel
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SMC Research bestätigt für The NAGA Group AG die Einstufung „Speculative Buy“ und belässt das Kursziel bei 10,00 Euro.
    • Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs von 3,29 Euro am 10. August 2026 ergibt sich ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von 204 %.
    • Im ersten Halbjahr 2026 stieg das EBITDA um 47 % auf 4,4 Mio. Euro.
    • NAGA erzielte mit einem Nettoperiodenergebnis von 0,9 Mio. Euro erstmals einen Gewinn.
    • Die Analysten heben Effizienzsteigerungen, höhere Kundenqualität, KI-gestützte Lösungen und die Weiterentwicklung zur Plattform „NAGA One“ positiv hervor.
    • Weitere Wachstumsimpulse sollen unter anderem vom neuen Partnerportal, „Social Feed 2.0“ und der verstärkten Kundengewinnung im Kryptomarkt kommen; NAGA zählt weltweit über 2,5 Millionen registrierte Nutzer in mehr als 100 Ländern.

    Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,72 % im Minus.


    The Naga Group

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    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
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